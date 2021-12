Die protestantische Gemeinde Bobenheim-Roxheim ruft dazu auf, das Engagement von zwei Polizeibeamten aus dem Ort für die Flutopfer im Ahrtal mit Spenden zu unterstützen. Die beiden waren im Überschwemmungsgebiet im Einsatz und richten ihren Blick auf das knapp 1000 Einwohner zählende Dorf Mayschoß im Kreis Ahrweiler.

Sportfeld als Zeichen der Normalität

Sie möchten den Kindern und Jugendlichen dort den Bau eines ein Sportfelds ermöglichen – „als ein Symbol, dass es vorwärts geht, dass auch wieder Zeiten der Normalität kommen“, wie einer der beiden in einem Interview für den protestantischen Gemeindebrief sagt. Einwohner von Mayschoß hätten diesen Wunsch geäußert.

Wer mithelfen will, kann auf das Konto der Kirchengemeinde etwas einzahlen. Nähere Informationen dazu gibt Pfarrer Ralf Hettmannsperger unter Telefon 06239 7031 oder per E-Mail an pfarramt.roxheim@evkirchepfalz.de. Die Gemeinde selbst hat bisher rund 2000 Euro für das Projekt aufgebracht.