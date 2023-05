Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender unterstützt der Soroptimst Club Frankenthal seit Jahren Projekte vor Ort und in aller Welt. Diesmal ging das Geld unter anderem nach Haiti und in die Ukraine sowie an das Frankenthaler Tiergehege und den Verein Frauen für Frauen, Träger des Frauenhauses.

Bei einem Sponsorentreffen in der Mörscher Au stellte der Club fünf ausgewählte – lokale, nationale wie internationale – Projekte vor, die mit dem Erlös des 13. Frankenthaler Adventskalenders unterstützt wurden. Die Initiative „Beaumont. Studenten bauen Kindern in Haiti eine Zukunft“ der Hochschulgruppe „Engineers Without Borders“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) konnte zuletzt beispielsweise trotz schwieriger politischer Situation drei neue Klassenräume in einem Bergdorf in dem Karibikstaat errichten. Letztlich soll ein neues Schulgelände nebst Waisenhaus für insgesamt 300 Kinder entstehen. Studierende aus Karlsruhe entwerfen die Pläne während des Semesters mit Unterstützung ihrer Professoren und setzen diese dann in den Semesterferien vor Ort gemeinsam mit den Einheimischen, deren Kenntnisse wesentlich für den Erfolg seien, um.

Ausstieg aus Prostitution

Vertrauliche Beratung und Unterstützung beim Ausstieg aus der Prostitution finden Frauen in Mannheim beim Verein Amalie, zu dessen Team auch ehrenamtlich arbeitende Ärztinnen und Ärzten gehören. Mit der Spende aus dem Adventskalender wurden laut Soroptimist Medikamente finanziert. Ein gemeinsamer Urlaub am Meer stand auf der Wunschliste der Bewohner des Mutter- und Kind-Hauses Mirjam in Worms-Monsheim. Schwangere Mädchen und Frauen sowie junge Mütter ab 14 Jahren, die sich in besonderen persönlichen, familiären, sozialen oder emotionalen Schwierigkeiten befinden, bekommen dort Unterstützung. Der Verein Tiergehege Frankenthal im „Kleinen Wald“ in Frankenthal wird die Spende dazu verwenden, die Tränken zu erneuern. Das Team, das nicht allein das Ziel hat, Tiere zu pflegen, sondern auch den Kontakt zwischen der Bevölkerung und den Tieren vor Ort zu ermöglichen, hofft auf weitere Helfer. Besonders Schulen und Kindergärten besuchen die Tiere, so dass der Verein etwa 15 Kitagruppen und Schulklassen im Jahr empfängt. Einen Tobe-Raum für Kinder will der Verein Frauen für Frauen mit der Hilfe des Service-Clubs einrichten. Außerdem habe es zwei Spenden für Bedürftige in der Ukraine und eine ebenso große Spende für das Erdbebengebiet der Türkei gegeben, teilt der Soroptimist Club mit.

Aktuell sei das ehrenamtliche Team bereits dabei, den 14. Adventskalender mit Spendengutscheinen zu füllen und hoffe dabei auf die Mithilfe der Frankenthaler. Soroptimist International ist nach eigener Darstellung die weltweit größte Service-Vereinigung berufstätiger Frauen. In Frankenthal hat der Club knapp 40 Mitglieder.

Kontakt

Weitere Informationen zur Arbeit der Soroptimisten in Frankenthal gibt es im Netz unter clubfrankenthal.soroptimist.de.