Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bislang ist die SG Edigheim ohne Strauchler durch die Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz gekommen. Die DJK Eppstein will das ändern. Die Möglichkeit dazu bietet sich für die Mannschaft von Trainer Stephan Krön am Sonntag (15 Uhr) in Edigheim. Doch ausgerechnet jetzt müssen die Gäste einige Ausfälle verkraften.

Mit 25 Punkten hat sich die SG Edigheim in der Aufstiegsrunde der A-Klasse Rhein-Pfalz schon etwas abgesetzt. Der SV Obersülzen als Zweiter und die DJK Eppstein als Dritter haben