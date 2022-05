Rund 15 Demonstranten und 60 bis 70 Gegendemonstranten beschäftigten die Polizei am Samstagnachmittag nacheinander jeweils in Ludwigshafen und Frankenthal. Die Teilnehmer der ursprünglich angemeldeten Demonstration gehörten der rechtsextremen Splitterpartei „Neue Stärke“ Rheinhessen an, die gegen 16 Uhr zunächst am Berliner Platz in Ludwigshafen und anschließend in Frankenthal am Bahnhof aufmarschierte. Bei der ebenfalls vorab angemeldeten Gegendemo zählte die Polizei in Ludwigshafen rund 60, in Frankenthal dann 70 Leute. Den Ablauf beschreibt die Polizei in beiden Fällen als „friedlich und störungsfrei“. In Ludwigshafen sei eine Sachbeschädigung durch einen 26-Jährigen an einer Fahne registriert worden. In beiden Städten seien insgesamt über 100 Polizisten im Einsatz gewesen, heißt es auf Nachfrage.