Einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter am Samstagmorgen an einem geparkten Auto auf dem Parkplatz des Globus-Markt verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei Frankenthal am Sonntag mitteilt, sei der Unbekannte zwischen 8.55 und 9.35 Uhr an den schwarzen Ford Mondeo einer 46-Jährigen gefahren. Die Beamten weisen darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Dem Verursacher drohen eine Geld- oder Freiheitsstrafe sowie der Führerscheinentzug. Wer Hinweise in dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal, Telefon 06233 313-0, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.