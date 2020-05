Unter dem Motto „Mut tut gut“ wird am Pfingstmontag, 1. Juni, im Autokino auf dem Festplatz an der Benderstraße ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert.

Hierzu laden die katholischen und evangelischen Gemeinden in Frankenthal sowie die Mennonitengemeinde Eppstein ein. Einlass ist ab 10 Uhr, die gottesdienstliche Feier beginnt um 11 Uhr. Neben geistigen Impulsen zu Pfingsten, Gebeten und Kirchenliedern, bei denen im Fahrzeug mitgesungen werden darf, wird es auf der Großbildwand auch Videoeinspielungen geben.

„Darin werden Menschen verschiedener Altersgruppen berichten, was ihnen Mut macht“, informierte Leitender Pfarrer Stefan Mühl (Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit). Außerdem würden Initiativen gezeigt, durch die Menschen in den vergangenen Wochen Mut geschenkt worden sei.

Anmeldung notwendig

Der gemeinsame Gottesdienst am Pfingstmontag gehört seit dem Ökumenischen Kirchentag des Bistums Speyer und der Evangelischen Landeskirche der Pfalz im Jahre 2015 zum festen Programm der Frankenthaler Kirchengemeinden. Zu normalen Zeiten wird er mit mehreren Hundert Gläubigen in der Erkenbertruine gefeiert. Da dies wegen der Corona-Krise und den einzuhaltenden Abstandsregeln in diesem Jahr nicht möglich sei, habe sich das Autokino als gut geeignete Alternative angeboten, erklärte Pfarrer Mühl. Gottesdienste in Autokinos habe es in den vergangenen Wochen beispielsweise auch in Pirmasens und Alzey gegeben.

Die Anmeldung für den Gottesdienst läuft über das Katholische Pfarramt Heilige Dreifaltigkeit Frankenthal, Telefon 06233 27394, E-Mail an pfarramt.frankenthal@bistum-speyer.de. Bei der Anmeldung sollen die Kraftfahrzeugnummer, der Name des Fahrzeugführers und die ungefähre Anzahl der Personen im Fahrzeug angegeben werden. Es gelten die Bedingungen für den Besuch des Autokinos – mit einer Ausnahme: Der Eintritt ist frei.