Ein Streit wegen nächtlichen Lärms eskaliert im Mai in der Frankenthaler Innenstadt derart, dass am Ende die Polizei wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Die Nachbarn sind verängstigt, der Eigentümer der Häuser, in denen Bauarbeiter untergebracht seien, sagt, er ermahne die Männer immer wieder. Und stellt ein Ende der Situation in Aussicht.

„Wir wissen, dass es in der Stadt nicht ruhig ist“, betonen die Familien, die ihre Namen nicht veröffentlicht sehen wollen. Auch gegen Feiern im Garten hätten