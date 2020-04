Gleich zwei Unfälle unter Beteiligung eines Motorrads, bei denen jeweils ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen ist, hat die Polizei Kirchheimbolanden am Wochenende gemeldet. Am Freitagmorgen sind auf der K 78 zwischen Kerzenheim und Eisenberg ein Pkw und ein Zweirad in einem Einmündungsbereich zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt, der Biker erlitt schwere Prellungen und Schürfwunden; er ist zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Auf der K 22 zwischen Orbis und Morschheim hat ein Motorradfahrer am Samstagmittag in einer Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verloren. Beim folgenden Sturz hat er sich laut Polizei an der Schulter verletzt, er ist ins Westpfalz-Klinikum nach Kaiserslautern geflogen worden. Die Kreisstraße war vorübergehend voll gesperrt.