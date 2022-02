Die kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises, die zusammen n mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Festhaus in Winnweiler betrieben wird, bietet an zwei Tagen Anfang März, zwei Sonderimpftage mit dem neuen Impfstoff Novavax an.

Die Nachfrage ist bereits seit einigen Wochen da, berichtet Björn Becker, der vonseiten des Brand- und Katastrophenschutzes des Donnersbergkreises gemeinsam mit Wirtschaftsförderer und Standortentwickler Reiner Bauer die Impfangebote des Kreises koordiniert. „Nun, nachdem Lieferungen mit dem Impfstoff angekündigt sind, wollen wir diese Nachfrage auch bedienen“, sagt Becker.

So werden am Dienstag, 1. März, und Donnerstag, 3. März, jeweils von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen Personen ab 18 Jahren eine Impfung mit dem Proteinimpfstoff Novavax erhalten können. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich: über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr).