In Winnweiler ist in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Laut Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter jeweils durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt. In einem Wohnhaus in der Donnersbergstraße wurden in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet, es entstand aber Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Dienstag, 8. Februar, 6 Uhr, bis Mittwoch, 9. Februar, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Im zweiten Fall wurde die kurze Abwesenheit der Familie am Abend des 8. Februar ausgenutzt. In der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Grumberg ein. Auch hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt, außerdem wurde eine hohe vierstellige Summe an Bargeld und eine Armbanduhr erbeutet. Sachschaden entstand außerdem noch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.