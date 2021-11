Bauarbeiten zwischen Alsenz und Rockenhausen führen zu Zugausfällen, Schienenersatzverkehr und veränderten Fahrzeiten

Wie die DB Regio AG mitteilt, fallen wegen Arbeiten am Untergrund durch die DB Netz AG, zwischen Kaiserslautern Hbf und Bingen Hbf, von Samstag, 20. November (5.45 Uhr) bis Montag, 22. November, (19 Uhr), die Züge der Linie RB 65 zwischen Alsenz und Rockenhausen, sowie der Gegenrichtung aus und werden durch Busse ersetzt. Die Fahrzeiten der Züge zwischen Rockenhausen und Kaiserslautern werden an die Fahrzeiten der Busse angepasst. In Alsenz besteht Anschluss an die planmäßigen Züge in Richtung Bingen Hbf.

Aufgrund der Totalsperrung beider Richtungen, zwischen Bad Kreuznach und Gau-Algesheim, entfallen ebenfalls von Samstag, 20. November, bis Montag, 22. November, jeweils ganztägig, die Züge der Vlexx und werden durch Busse (SEV) ersetzt.

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Es wird empfohlen, sich kurz vor Fahrtantritt über zusätzliche Änderungen zu informieren. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist leider nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com und www.vlexx.de online abrufbar und an den Stationen angebracht.