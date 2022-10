Einem Anwohner in der Prinzenstraße bot sich am Montagmorgen in seiner Einfahrt ein ungewöhnlicher Anblick. Einzelteile eines Autos lagen dort verstreut vor der Grundstücksmauer, von dem Unglücksfahrzeug aber fehlte jede Spur. Offensichtlich, so der Polizeibericht, war in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fahrzeug gegen die Mauer gefahren und hatte die Unfallstelle anschließend verlassen. An der Mauer war kein Schaden entstanden, am Auto aber schon, wie liegengebliebene Fahrzeugteile zeigten, darunter auch das vordere Kennzeichen. Die Polizei suchte die Fahrzeughalterin auf und fand besagtes Auto, einen goldfarbenen Opel Corsa mit KIB-Kennzeichen, stark beschädigt in der Garage. „Die Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt ist derzeit noch unklar“, schreibt die Polizei. Zumal neben dem Frontschaden, der an der Mauer entstanden ist, ein weiterer Schaden am Heck festgestellt wurde: Die Polizei sucht also jetzt nach einem weiteren Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur weiteren Unfallstelle oder zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361/917-0 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden.