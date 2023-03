Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohl kein vernünftiger Mensch wird die Fußball-WM in Katar ernsthaft gutheißen. Aber kann man sie trotzdem im Fernseher schauen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben?

Nun also auch noch die Binde. Also die Kapitänsbinde mit der Aufschrift „One Love“, die der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer in der Partie gegen Japan als Zeichen gegen Diskriminierung