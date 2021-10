Der Christkindlmarkt in der Kleinen Residenz soll 2021 nach einem Jahr Pause wieder stattfinden – aufgrund der Infektionsschutzauflagen voraussichtlich im Schlosspark. „Das ist der aktuelle Planungsstand“, sagte Stadtbürgermeister Marc Muchow, „wir warten immer noch auf Aussagen vom Land zu den Weihnachtsmärkten.“ Zunächst habe das Ordnungsamt des Kreises jedoch nur den Schlossgarten genehmigt, weil es sich um einen umbauten – und damit kontrollierbaren – Veranstaltungsraum handele. Die Stadt strebe aber an, den „Weihnachtszauber“ am Römerplatz zu lassen. „Pro Kibo“-Chef Jürgen Heck kritisierte bei der Sitzung des ehemaligen Verkehrsvereins am Freitagabend, dass eine Verlegung in den Schlossgarten nicht zielführend sei. Viel mehr sei es nach dem Lockdown notwendig, die Innenstädte zu beleben – so wie es sich viele andere Städte auf die Fahnen geschrieben hätten.