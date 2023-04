Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade für die zahlreichen Winnweilerer Jungspieler war es das erste Spiel vor so einer Kulisse – für Verein und Mannschaft gar das erste Pflichtspiel überhaupt gegen einen Regionalligisten. Rund 350 Zuschauer verfolgten am Mittwochabend einen sich tapfer wehrenden A-Klasse-Spitzenreiter, der in der fünften Runde des Verbandspokals erwartungsgemäß am VfR Wormatia Worms scheiterte (0:7).

Der mit Getränkewagen, ausreichend Parkplätzen und Ordnern bestens vorbereitete ASV bekam im Vorfeld die Information, gewaltbereite Jugendliche aus Worms könnten womöglich