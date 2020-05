Unbekannte Täter haben zwischen 6. und 11. Mai mit schwarzer, roter und grüner Farbe großflächig verschiedene Parolen und Symbole auf zwei Brückenpfeiler und die WC-Anlage in der Bahnhofstraße gesprüht. Aufgrund unterschiedlicher Schriften müsste es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben. Die Polizei in Rockenhausen, die den Vorfall meldet, bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten unter der Telefonnummer 06361 917-0.