Am Freitagabend gegen 22.10 Uhr hat ein unbekannter Täter die Fensterscheibe der Sparkassenfiliale in der Jakobstraße eingeworfen. Eine aufmerksame Zeugin meldete, dass eine dunkel gekleidete Person mittels eines Steins die Außenscheiben der Bank beschädigt habe, so der Bericht der Polizei. Die Beamten haben den Brocken sichergestellt, um ihn auf Spuren zu untersuchen. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen.