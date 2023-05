Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dreimal täglich sind sie zur gleichen Uhrzeit zu hören: die Glocken der katholischen Kirche St. Sebastian in Rockenhausen. Vor genau 100 Jahren kamen die drei Stahlkolosse unter schwierigsten Bedingungen vom Ruhrgebiet in die Nordpfalz. Daran will die Kirchengemeinde zum Jubiläum in einer Andacht mit einem Extra-Schlag erinnern.

In schöner Regelmäßigkeit schlagen die Glocken der katholischen Kirche Rockenhausen täglich um 7, 12 und 18 Uhr zum Angelus-Läuten, berichtet Christel Mayer, stellvertretende