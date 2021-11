Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in der Westpfalz beträgt 6,54. Auf der Intensivstation des Westpfalz-Klinikums in Rockenhausen befanden sich nach Angaben von Kliniksprecher Dennis Kolter am Montag, 10 Uhr, drei Covid-Patienten, einer musste beatmet werden. Insgesamt wurden acht Corona-Patienten behandelt. Am Standort Kirchheimbolanden wurde Kolter zufolge ein Corona-Patient auf der Isolierstation behandelt.

Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums befand sich laut Kolter ein Patient auf der Isolierstation. Zudem wurde ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Am Standort Kaiserslautern wurden 18 Covid-Patienten behandelt, 15 auf der Isolierstation und drei auf der Intensivstation, von denen wiederum ein Patient beatmet werden musste.