Die Verbandsgemeinde Winnweiler veranstaltet gemeinsam mit dem DRK-Landesverband und dem DRK-Ortsverein Winnweiler heute, am Samstag, 19. Februar, einen weiteren Kinder-Impftag in der Realschule plus in Winnweiler. Dabei sollen insbesondere die am 29. Januar Erstgeimpften die Möglichkeit für eine Zweitimpfung bekommen. Kinder zwischen fünf und elf Jahren können eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Die Kinder müssen von einem Elternteil begleitet werden, Impfpass und Lichtbildausweis sind mitzubringen. Für den Kinder-Impftag sind noch Termine frei. Diese können per E-Mail unter wagnerd@winnweiler-vg.de oder unter Telefon 06302/602-23 telefonisch reserviert werden. Seit Dienstag sind auch Anmeldungen über das Online-Terminvergabeportal auf der Homepage der Kreisverwaltung Donnersbergkreis unter www.donnersberg.de möglich.