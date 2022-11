Als „Weihnachtsdorf auf dem Schlossplatz“ ist der Winnweilerer Weihnachtsmarkt angekündigt, der am Samstag, 26., und Sonntag, 27. November, mit 20 Ständen zum Schlemmen und zum Geschenkekauf in letzter Minute einlädt. Los geht es am Samstag um 17 Uhr. Die Sängervereinigung Winnweiler gestaltet die Eröffnung musikalisch. Von 19 Uhr bis zur Schließung um 22 Uhr sorgt „Die Weihnachtsband“ für Weihnachtsstimmung. Am Sonntag beginnt der Markt um 14 Uhr, von 15 bis 17 Uhr spielt der Musikverein Winnweiler. Im Anschluss verteilt der Nikolaus Süßigkeiten an die kleinen Besucher. Um 19 Uhr endet der Weihnachtsmarkt, der nicht nur Glühwein, sondern unter anderem auch Suppen, Flammlachs, Flammkuchen, Würstchen und Frikadellen, Waffeln und Crêpes, warme Cocktails und Liköre, Eierpunsch und Kaffeegetränke bietet. An den Verkaufsständen gibt es jede Menge weihnachtlicher Artikel von Adventskränzen bis zu Schutzengeln, außerdem viele Geschenkideen. Von 14 bis 18 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag bei den Geschäfte in der verkehrsberuhigten Zone.