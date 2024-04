Auch in diesem Jahr haben wieder viele Schülerinnen und Schüler ihr Abitur erfolgreich bestanden. Am Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler wurden vor wenigen Tagen 57 Abiturienten und Abiturientinnen verabschiedet:

Sali Abdullah, Viktor Agu, Sithara Anger, Marius Bayer, Lucienne Bernatz, Jonathan Beysiegel, Christina Brack, Dilan Çal, Paul Clemens, Giovanni Conkel, Carolin Cornelius, Lenas Dellmann, Madlen Dietz, Noah Döring, Chelsea Ebert, Katharina Edler, Leonie Fischer, Luca Fischer, Hannah Fuchs, Julia Gilbert, Collin Goles, Yannik Heller, Jakob Höning, Artur Jakoby, Elvis Januzi, Tara Koch, Valentina Konstantinou, Franca Krebs, Lukas Kuß, Jacob Leidinger, Sascha Leonhardt, Leart Limani, Leonie Müller, Paula Müller, Friedrich Münch, Milad Nasieri, Jule Nitze, Jana Petri, Antonio Ruppel, Stelian Rusenov, Annalena Rutz, Laura Scheib, Lukas Scheib, Maya Scheid, Finn Schiebel, Lukas Schitter, Lena Stark, Pauline Stilgenbauer, Celéstine Trinley, Sarah Vogt, Luca Wasem, Anna Weber, David Wellstein, Melina Wellstein, Alina Wenk, Lara Wilbert, Lena Willenbacher.