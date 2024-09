Eine lange Geschichte hat ein vorerst gutes Ende genommen. Nach etlichen Debatten ist der Startschuss für den Erweiterungsbau am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden gefallen. Eine Großinvestition in für Krankenhäuser turbulenten Zeiten.

Unbeabsichtigt, aber zur Freude der durchweg gut gelaunten Gäste, fliegt am Freitagnachmittag ein Sektkorken hoch durch die Luft, bevor er auf dem Boden