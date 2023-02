Für den Zeitraum von rund einer Stunde waren Haushalte in Teilen von Rockenhausen, Ransweiler, Bisterschied, Stahlberg, Schönborn und Waldgrehweiler am Samstag ohne Strom. Laute Betreiber Pfalzwerke war es gegen 11.30 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der gekommen. Grund für die Störung waren demnach Baumteile, die in eine Leitung geraten waren. Der Schaden konnte ohne größere Probleme behoben werden.