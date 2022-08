Was schon heute möglich ist, und was vielleicht in Zukunft sein wird, darum dreht sich die Woche der Mobilität von 3. bis 11. September im Donnersbergkreis. Sie soll als Aktion der Arbeitsgruppen des Mobilitätskonzeptes für den Donnersbergkreis das Bewusstsein für neue Formen der Mobilität schärfen.

Los geht es am Samstag, 3. September, 10 bis 12 Uhr, mit dem Stadtradeln auf dem Wochenmarkt in Winnweiler. Der Donnersbergkreis beteiligt sich vom 3. bis 23. September zum dritten Mal an dieser Kampagne des Klimabündnisses. Die Bürger werden dabei dazu angeregt, 21 Tage lang möglichst viele Wege im Alltag klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Alle gefahrenen Radkilometer werden gesammelt und am Ende des Aktionszeitraums veröffentlicht. Unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis kann man sich registrieren, seine Kilometer eintragen oder direkt über die Stadtradeln-App tracken.

Ebenfalls am Samstag, 3. September, gibt es von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto „Einmal Zukunft und zurück“ einen interaktiven Spaziergang in die Zukunft von Marienthal. Am Montag, 5. September, öffnen von 16 bis 20 Uhr die Firmen kamaste.it und Sysmartec in Göllheim ihre Tore. Als zertifizierter Fachberater für E-Mobilität zeigt Jochen Wink von Sysmartec diverse Wallboxen und erklärt die unterschiedlichen Funktionalitäten. Dynamisches Lastmanagement und Zielladen werden anschaulich von Martin Graeber und Kathi Rumi von kamaste.it demonstriert. Die Adresse der offenen Garage: Habsburger Ring 31 in Göllheim. Zudem bietet der LC Donnersberg am Dienstag ab 18.30 Uhr auf dem Freizeitgelände Gonbach ein Lauftraining an und das Klimaschutzmanagement des Kreises schaltet von 9 bis 12 Uhr eine Klima-Hotline (06352 710-326 und -327).

Mobilitätsnachmittag für alle Bürger

Unter dem Motto „Bewegter Donnersbergkreis“ wird am 7. September ab 18 Uhr im Bürgerhaus Ransweiler ein kommunaler Abend angeboten. Dabei gibt es Informationen zu Mobilitätsformen, Radwegen, dem Klimaschutz und der Wirtschaftsförderung. Am Donnerstag können Bürger beim Mobilitätsnachmittag auf dem Festplatz Herrngarten in Kirchheimbolanden von 14 bis 18 Uhr die Angebote des Kreises kennenlernen – von der Busschule bis zum Ruftaxi.

Am Freitag ist der ADFC von 13 bis 17 Uhr vor dem Kreishaus mit einem Fahrrad-Codierungsstand vertreten. Am Samstag steht die vierte Zoar-Radtour von Kirchheimbolanden nach Rockenhausen an. Treff ist um 10.30 Uhr an der Seniorenresidenz. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mobil-im-donnersbergkreis.de und unter www.heimatshoppen.donnersberg.de zur diesjährigen Heimatshoppen-Aktion, die am 9. und 10. September stattfindet. Auch dafür kann man in der Woche der Mobilität das Auto stehenlassen und mit Zug, Bus oder Fahrrad zum Einkaufen fahren.