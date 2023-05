Teile des westlichen Donnersbergkreises waren am Dienstagnachmittag ohne Strom. Wie die Pfalzwerke mitteilen, war der Grund eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG, die gegen 15.30 Uhr auftrat. Laut einer Unternehmenssprecherin waren Teile von Dielkirchen und Steingruben bis zu anderthalb Stunden ohne Strom, in Teilen von Ruppertsecken, Würzweiler, Oberndorf, Bayerfeld-Steckweiler, Gaugrehweiler, St. Alban und Mannweiler fiel der Strom zwischen 20 und 50 Minuten lang aus. Die Störung in der Leitung wurde von einem Vogelnest verursacht.