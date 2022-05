In den kommenden Tagen dominiert bei angenehm warmen Temperaturen meist die Sonne. Am Pfingstwochenende drohen dann aber häufiger Schauer und Gewitter.

Geringe Luftdruckgegensätze sorgen dafür, dass sich die eingeflossene Polarluft wieder erwärmen kann. Leichte Labilität in der Atmosphäre begünstigt allerdings die Möglichkeit einzelner lokaler Regengüsse. Ab Wochenmitte schiebt das Hoch bei Irland einen Keil bis Mitteleuropa vor. Somit erwarten uns freundliche Frühsommertage. Am Pfingstwochenende gewinnt allerdings ein flaches Tief von Frankreich her Einfluss auf das Wetter in Südwestdeutschland, Schauer und Gewitter treten häufiger auf. Am Pfingstmontag gelangt auf der Rückseite des Tiefs vom Atlantik vorübergehend kühlere Luft in unsere Region.

Vorhersage

Montag: Nach einem frischem Start in die neue Woche heizt die Sonne die Luft bis zum Nachmittag tüchtig auf. Zudem präsentiert sich der Himmel bei schwachem Wind und einigen lockeren Wolkenfeldern häufig blau.

Dienstag: Zu Tagesbeginn halten sich ausgedehntere Wolkenfelder. Sobald sich diese verzogen haben, scheint verbreitet die Sonne. In der zunehmend warmen Luftmasse können sich jedoch im Tagesverlauf mächtige Haufenwolken bilden. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt aber relativ niedrig.

Mittwoch: Es erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Nachmittags können die Haufenwolken in der warmen Frühsommerluft etwas dunkler und bedrohlicher werden, es sollte jedoch weitgehend trocken bleiben.

Donnerstag: Nach Auflösung morgendlicher Restbewölkung strahlt den ganzen Tag über die Sonne von einem heiteren Himmel. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen Bereich.

Weiterer Trend

Am Freitag ziehen bei frühsommerlichen Temperaturen Wolkenschleier übers Land, von denen die Sonne zeitweise eingehüllt wird. Am Samstag erwartet uns freundliches Freibadwetter bei Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad. Abends ziehen jedoch voraussichtlich Gewitterwolken auf. An Pfingstsonntag muss bei schwül-warmen Temperaturen mit örtlichen Regengüssen und Gewittern gerechnet werden. An Pfingstmontag wird es wieder freundlicher, aber vorübergehend auch kühler.