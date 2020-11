Parallel zur Landtagswahl findet am 14. März 2021 die Urwahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden statt. Dafür hat der Verbandsgemeinderat jetzt die formalen Weichen gestellt.

Auf seiner Sitzung am Montagabend in der Stadthalle beschloss er einstimmig den Text der Stellenausschreibung und die Publikationen, in denen er veröffentlicht wird. Die Wahl wird nötig, weil sich Axel Haas nach dann 24 Jahren als Verwaltungschef in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin tritt am 1. Oktober den Dienst im Rathaus an.

Bislang drei Kandidaten, weitere Meldungen sind noch möglich

Schon frühzeitig hatten drei Kandidaten ihren Hut für die achtjährige Amtszeit in den Ring geworfen: der Parteilose Reiner Bauer, der von CDU und Freien Wählern unterstützt wird, SPD-Mitglied Sabine Wienpahl und der Parteilose Wolfgang Huber, den die Grünen ins Rennen schicken. Selbst wenn es bei dem Trio bliebe, scheint eine Stichwahl wahrscheinlich, die auf den 28. März terminiert ist. Doch für weitere Anwärter ist nach Veröffentlichung der Ausschreibung, die im November erfolgt und unter anderem auch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde einzusehen ist, noch genug Zeit: Wahlvorschläge durch Parteien und Wählergruppen oder Bewerbungen von Einzelpersonen können noch bis zum 25. Januar eingereicht werden.