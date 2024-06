Michael Vettermann bleibt für weitere fünf Jahre Stadtbürgermeister von Rockenhausen: Der von FDP und CDU nominierte sowie der FWG unterstützte Amtsinhaber hat sich am Sonntag in Urwahl mit 53,7:46,3 Prozent beziehungsweise 188 Stimmen Vorsprung gegen seinen Herausforderer Güngör Aydin (SPD) durchgesetzt. Vettermann (59), der 2019 den langjährigen Stadtchef Karl-Heinz Seebald (SPD) abgelöst hatte, sagte der RHEINPFALZ: „Ich bin dankbar, dass die Wähler so entschieden haben. Ich weiß, dass mein Weg gut ist und ich werde ihn weiter verfolgen.“ Die Wahlbeteiligung lag mit rund 60 Prozent etwas unter dem Wert von 2019.