Ein VW-Polo wurde am Samstag auf der Autobahn A 63 durch ein riskantes Überholmanöver eines BMW-Fahrers schwer beschädigt. Der Fahrer des BMW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht wechselte die 33-jährige Polo-Fahrerin gegen 15.35 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Ein mit hoher Geschwindigkeit herannahender BMW wollte offensichtlich nicht abbremsen, schoss rechts am Polo der jungen Frau vorbei, um anschließend erneut auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Bei diesem riskanten und unzulässigen Fahrmanöver touchierte er den Kleinwagen am rechten vorderen Kotflügel. Der Polo wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Unfallverursacher, von dem lediglich bekannt ist, dass er mit einem blauen Pkw der Marke BMW mit MZG-Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben machen können zu dem BMW, der im Frontbereich ebenfalls beschädigt sein müsste, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 3534-0, zu melden.