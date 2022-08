Der 72-Jährige, der am Mittwochnachmittag auf der A63 einen Unfall hatte, hat sich wegen des plötzlichen lautstarken Einsatzes seiner Klimaanlage erschrocken. Das hat die Polizei jetzt als Unfallursache genannt. Laut Polizei war der Dacia-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Nach eigenen Angaben erschrak er beim Einschalten der Klimaanlage über einen starken Luftstrom aus den Lüftungsdüsen. Deswegen verriss er sein Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken, kam der Wagen vermutlich ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Zwei Zeugen hielten an der Unfallstelle an und halfen dem leichtverletzten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Im Einsatz war neben der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber, der auf der Autobahn landete. Der Fahrer kam nach Angaben der Polizei mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der totalbeschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden, dürfte bei gut 10.000 Euro liegen. Für die Dauer des Einsatzes war die Autobahn für etwa eine halbe Stunde vollgesperrt.