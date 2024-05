Weil ihm nach eigener Aussage kurz zuvor „schwarz vor Augen“ geworden war, ist ein 80-jähriger Autofahrer am Freitagabend mit seinem Wagen in der Niedermoscheler Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw stieß nach Polizeiangaben gegen zwei Gebäude sowie ein geparktes Fahrzeug und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zunächst nicht fest.