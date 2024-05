Die Gässelweinkerwe in Meckenheim ist am Freitagabend mit einem Umzug eröffnet worden. Die Landjugend transportierte den Kerwebaum zum Kerweplatz. Insgesamt gibt es 13 Ausschankstellen, die meisten in der Sandgasse. Noch bis Montag wird gefeiert, am Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr, am Montag wieder ab 17 Uhr. In einigen Winzerhöfen gibt es Live-Musik. Das Fest klingt am Dienstag aus, dann jedoch sind nur noch einzelne Höfe geöffnet. Das Meckenheimer Weinfest wird in diesem Jahr zum 45. Mal organisiert, Start war an Pfingsten 1977.