10.000 Euro Sachschaden, aber keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B48 ereignet hat. Eine 43-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Münchweiler unterwegs gewesen ist, wollte nach links in die Winnweilerer Ortsmitte abbiegen. Dabei hat die Frau aus dem Donnersbergkreis die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw missachtet. Die beiden Fahrzeuge sind zusammengestoßen und dabei im Frontbereich erheblich beschädigt worden; sie mussten abgeschleppt werden.