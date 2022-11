In der Westpfalz ist er kein Unbekannter, und bereits 2019 war er in Stahlberg zu Gast: der Bayer Titus Waldenfels. Gemeinsam mit den hiesigen Musikern Julia und Christoph Jung gastiert der Gitarrist nun am Samstag, 19. November, ab 20 Uhr erneut mit seinem Western Swing im Bürgerhaus Stahlberg.

Was wird aus einem jungen Schüler, der klassische Violine lernt und mit sieben Jahren autodidaktisch an der Gitarre herumzupft und sich erst im zarten Alter von 22 Jahren entscheidet, dieses Saitenbrett im Unterricht zu erforschen? Ein kreativer Musikerkopf, der sich nach wie vor die musikalische Neugierde bewahrt hat. Der studierte Germanist und Musikwissenschaftler spielt Gitarre mit glasklaren, flinken Fingerläufen, ab und an aber auch Violine oder Banjo. Blues und deutsche Schlager im Swing-Stil gehören zum Programm, das das Publikum stets mitreißt.