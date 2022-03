Die Teststelle Winnweiler im Bürgermeister-Simon-Haus in der Schlossstr. 53 ist auch am Sonntag, 20. März, von 10-12 Uhr geöffnet. Weiterhin gültig sind die regulären Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, von 17-19 Uhr. Die Teststelle in Münchweiler/Alsenz im Bürgerhaus hat Montag, Freitag sowie Samstag und Sonntag von 17-19 Uhr geöffnet.