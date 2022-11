Nach dem Überfall auf die Aral-Tankstelle in Obermoschel am Samstagnachmittag sind bei der Polizei bereits „verschiedene vage Hinweise“ eingegangen, die nun geprüft werden. Nach der ersten Auswertung von Videoaufnahmen sind die Ermittler auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, das in etwa zur Tatzeit – zwischen 17.30 und 17.40 Uhr – auf dem Tankstellengelände wendete. Bei dem Auto, dessen Fahrer sich bei der Polizei melden soll, handelt es sich um einen weißen Golf, vermutlich aus der 6er-Baureihe (hergestellt zwischen 2008 und 2012), in der Sport-Version. Der Wagen kam aus Richtung Niedermoschel angefahren, befuhr das Tankstellengelände, drehte dort und fuhr zurück. Da auch der Täter nach dem Überfall den Tankstellen-Shop in Richtung Niedermoschel verließ, könnte er dem Golf-Fahrer begegnet oder ihm zumindest aufgefallen sein. Der Fahrer und mögliche weitere Insassen des Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Unter derselben Nummer nimmt die Polizei auch weitere Zeugenhinweise entgegen.

