Iris Fröhlich und Annemarie Kuhnt von der Aktionsgruppe Kirchheimbolanden von Amnesty International prangern die Entrechtung afghanischer Frauen und Mädchen seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 an. „Die Taliban haben den Frauen systematisch alle Rechte genommen“, sagt Fröhlich. Angefangen beim Ausschluss aus der Regierung und aus den Schulen bis hin zum Verbot von Reisen, dem Besuch von Hammams (öffentlichen Badeanstalten) und Verhütungsmitteln sowie der Burka-Pflicht. Das Ministerium für Frauenangelegenheiten wurde ersetzt durch das „Ministerium der Tugenden und Laster“, Filme, in denen Frauen eine Rolle spielen, wurden verboten, Frauenhäuser geschlossen. Frauen dürfen keine männlichen Ärzte mehr aufsuchen, von Frauen eingereichte Scheidungen werden annulliert – die Liste der Unglaublichkeiten ist lang. „Amnesty kämpft deshalb für die Frauen und ihre Rechte in Afghanistan“, sagt Kuhnt.