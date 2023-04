Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein großes Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Verbandsgemeinde mit einem Volumen von insgesamt rund zwei Millionen Euro: Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßen Am Weidengarten, Kämswiese und Am Niederborn in Rockenhausen werden auch Kanal- und Wasserleitungsarbeiten ausgeführt. Die Verantwortlichen haben das Projekt in einer Einwohnerversammlung vorgestellt – rund 50 Bürger sind gekommen.

Von Dieter Kaffenberger

Michael Cullmann, Bürgermeister der VG Nordpfälzer Land, zeigte sich erfreut über das rege Interesse. Auf den Punkt gebracht, sei die Verbandsgemeinde