Sind es nun insgesamt sechs? Oder sogar mehr? Das wird sich mit Gewissheit erst sagen lassen, wenn sie noch ein wenig größer sind und selbst in den Wiesen und Feldern nahe der Pulvermühle umherstreifen. Die Hauptsache ist jedenfalls: Auch in einem Jahr, in dem fast nichts mehr so ist, wie es zuvor gewesen war, haben die Lohnsfelder Störche wieder für reichlich Nachwuchs gesorgt. Bereits Ende April tummelten sich auf dem Mast, der seit dem Vorjahr den Vögeln statt des maroden Hochsitzes ein neues Zuhause bietet, mindestens drei Junge (wir berichteten). Drei weitere hat RHEINPFALZ-Leser Manfred Benner dieser Tage auf dem nur wenige Meter entfernt stehenden Pfahl erspäht – sozusagen das Ur-Nest im Lohnsbachtal. Jetzt heißt es für die Nordpfälzer Storchenfreunde zunächst einmal freuen und abwarten, bis die Babys flügge sind. Dann wird man sehen, wie viele Exemplare der 2020er Jahrgang tatsächlich umfasst. Diese werden sich im Herbst auf den Weg in den Süden machen, dort mehrere Jahre verweilen und anschließend – im Gegensatz zu den Eltern – wohl nicht mehr an ihren Geburtsort zurückkehren. Der ewige Kreislauf der Natur – wenigstens er scheint noch intakt zu sein ...