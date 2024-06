In der VG Nordpfälzer Land müssen die Sozialdemokraten zwei Ratssitze abgeben.Zu den Profiteuren gehört unter anderem der bisherige Koalitionspartner. Der größte Gewinner ist die FWG. Manch ein Name sorgt für Überraschungen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter