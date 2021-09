Ob riesige Sonnenblumen, neugierige Piepmätze oder spektakuläre Farben am Abendhimmel: Unsere Leser und Leserinnen haben uns über einen längeren Zeitraum wieder viele tolle Bilder aus Feld, Wald und Wiese an uns geschickt. Denn auch wenn der Sommer zunächst eher regnerisch daherkam, gab es viele leuchtende Farben, tierische Besucher und andere schillernde Naturaufnahmen zu entdecken.

Auch als wenn der Sommer im Großen und Ganzen eher noch verregnet war, zeigte er sich doch auch immer wieder von seiner schönen Seite. Und der Pflanzenwelt gefällt der Regen sowieso sehr gut. Im Wald oberhalb des Wildensteiner Tals wurde für Gerhard Jendryschik aus Münchweiler glatt ein grüner Teppich ausgerollt. Dazu schreibt er: „Bedingt durch die vielen Niederschläge am Donnersberg konnte ich beobachten, dass die Pflanzenwelt sich in üppiger Pracht entfaltete. Wegstrecken [...] waren in diesem Jahr mit einem intensiven grünen Teppichbelag versehen, welcher sonst um diese Jahreszeit nicht anzutreffen ist.“

Der viele Regen hat wohl auch der Sonnenblume von Irmgard Dülmer-Hirsch in Orbis gut getan. „25 Blüten kann ich derzeit zählen. Und man entdeckt jeden Tag neue kleine Ansätze.“ In leuchtendem Rot präsentiert sich die Geranie von Familie Walldorf aus Ilbesheim, die noch ungeschnitten ist.

Spektakuläres Abendrot über Kriegsfeld. Foto: Heidrun Breitwieser/frei 25 Blüten zählt die Sonnenblume schon. Foto: Irmgard Dülmer-Hirsch/frei Ein Specht. Foto: Roland Merz/frei Der Wald rollt den grünen Teppich aus. Foto: Gerhard Jendryschik/frei Vier Turmfalkenkinder schauen neugierig aus ihrem Nest. Foto: J. HOffmann Geranie. Foto: Karl-Heinz Walldorf/frei Rosa Wolken über Ramsen. Foto: Jakob Schierstein/fre Herrliche Aussicht: Der Blick von der Ruhebank oberhalb des Bayerfelder Wochendgebietes über das Alsenztal. Foto: Arno MOhr Große Storchengruppen sind momentan unterwegs. Auf diesem Bild in Höhe der Neumühle. Foto: Manfred Brenner/frei Und hier bei Alsenz. Foto: Stefan Müller/frei Abendstimmung in Göllheim. Foto: Rita Stabel/freI Foto 1 von 11

Große Storchengruppen gesichtet

Auch tierisch geht es im Donnersbergkreis wieder bunt zu, vor allem Vogelkundler kommen auf ihre Kosten. Im Garten von Roland Merz in Dannenfels hüpft ein Specht umher. Und RHEINPFALZ-Fotografin Julia Hoffmann konnte in einer Scheune in der Innenstadt von Rockenhausen vier Turmfalkenkinder beobachten, die neugierig aus ihrem Nest herausschauten. Inzwischen sind sie bestimmt schon flügge geworden.

Auch Störche waren in großer Zahl im Donnersbergkreis unterwegs. Stefan Müller konnte elf Exemplare „auf der frisch gemähten Wiese entlang an der Alsenz (in Höhe der Lehr- und Versuchsanstalt)“ fotografieren. Und Manfred Brenner hat sogar eine Gruppe 15 Störchen gefunden, als er auf der B 48 in Richtung Enkenbach in Höhe der Neumühle gefahren ist. Auch hier standen die großen Vögel auf einer frisch gemähten Wiese, „wo sie anscheinend gut Futter vorgefunden haben“. Brenner folgert daraus, „dass es in unserer Region doch viel mehr Störche gibt und sie irgendwo in der Umgebung vielleicht ansässig sind“. Vielleicht war es ja sogar die gleiche Gruppe von Störchen, die unsere beiden Leser beobachten konnten.

In allen möglichen Farben

„Wenn sich die Sonne auch tagsüber eher selten zeigt – am Abend präsentiert sie sich in voller Pracht“, schreibt Heidrun Breitwieser aus Kriegfeld über ein spektakuläres Abendrot über dem Dorf. Jakob Schierstein konnte in Ramsen Ähnliches betrachten, dort waren die Wolken in Rosa-Orange-Töne getaucht, während in Kriegsfeld viel Gelb den Himmel dominierte. Und Rita Stabel hat mit ihrer Kamera die Abendstimmung in Göllheim festgehalten.

Aber nicht nur abends hat der Donnersbergkreis schöne Farben zu bieten. Eine leuchtendgrüne Wiese und einen strahlendblauer Himmel mit Wattewolken über dem Alsenztal hat unser Mitarbeiter Arno Mohr festgehalten, als er mit dem Motorrad oberhalb des Bayerfelder Wochendgebiets unterwegs war.