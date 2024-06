Die Höchsttemperaturen liegen noch immer nicht dauerhaft über der 20-Grad-Marke. Zumindest dürften sich Gartenbesitzer in der Westpfalz über den auch in dieser Woche voraussichtlich fallenden Regen freuen.

In dieser Woche hält zumindest vorübergehend die Schafskälte bei uns Einzug. Auf der Rückseite einer schwachen Störungsfront, die uns im Verlauf des Montags überquert, strömt kühle Polarluft nach Mitteleuropa. Wegen der dabei steigenden Labilität in der Atmosphäre kann es auch zu örtlichen Schauern in der Westpfalz kommen.

Nach kurzem Hochdruckwetter über die Wochenmitte gelangen wir zum Wochenende in den Einflussbereich eines Tiefs bei den Britischen Inseln. Demnach scheint sich dann wohl wieder eine durchwachsene Witterungsphase mit gemäßigten Temperaturen in unserer Region einzustellen.

Vorhersage

Montag: Der Tag startet zunächst freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Über Mittag trübt sich der Himmel ein und später fallen aus kompakteren Wolken örtliche Regengüsse. Mit den Wolken kühlt die Luft ab. Außerdem frischt der Wind zeitweise spürbar auf.

Dienstag: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es jedoch in der Regel trocken. Zum Abend hin verschwinden die Wolken, so dass die allmählich untergehende Sonne noch wohltuende Wärme spenden kann, bevor die Luft in der Nacht auf Mittwoch deutlich abkühlt.

Mittwoch: Nach empfindlich frischer Nacht strahlt zunächst verbreitet die Sonne. Mit zunehmender Wärme entwickeln sich im Laufe des Vormittags Quellwolken, die teilweise dunkler und bedrohlicher werden und im Tagesverlauf einige kräftigere Schauer produzieren können.

Donnerstag: Dank des kleinen Hochs beruhigt sich das Wetter. Zu den gelegentlich freundlichen Phasen ziehen aber auch immer wieder verschiedene Wolkenschleier über uns hinweg. Die Temperaturen steigen leicht an.

Weiterer Trend

Am Freitag bringen mächtige Wolken zum Nachmittag und Abend voraussichtlich Regenfälle, Schauer und Gewitter.

Am Samstag dominieren weiterhin die Wolken und bringen etwas Regen oder örtliche Schauer.

Am Sonntag wird es wieder etwas freundlicher mit nur noch seltenen Schauern. Die Temperaturen bewegen sich an allen Tagen nur im mäßig warmen Bereich.