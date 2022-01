Bereits Ende 2020/Anfang 2021 hat die Bundeswehr das Gesundheitsamt personell unterstützt. In der andauernden Coronakrise hatte der Kreis im vorigen November erneut um Hilfe gebeten. Der Antrag wurde zunächst abgelehnt – doch die Verantwortlichen haben nicht locker gelassen.

Nach der Absage im November hat die Referatsleiterin des Donnersberger Gesundheitsamts, Katrin Limbach, einen erneuten Versuch gestartet – ergänzt um eine schriftliche Begründung. Und dieser ist dann zur Freude Limbachs und der gesamten Kreisspitze stattgegeben worden.

Somit verstärken zunächst bis 26. Januar vier Soldaten des Informationstechnikbataillons 282 aus Kastellaun das Team des Gesundheitsamts in der Morschheimer Straße in Kirchheimbolanden. „Wir sind sehr froh, dass wir erneut die Unterstützung bekommen haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Die Kameraden haben sich bereits toll eingefunden“, sagte Limbach.

Alexander Groth stellt Kontakt her

Wie schon im November und Dezember 2020 sowie Anfang 2021 ist der Kontakt entstanden über Oberstleutnant d. R. Alexander Groth, Leiter Kreisverbindungskommando Donnersbergkreis und Kreistagsmitglied. Er hatte beim Landeskommando Rheinland-Pfalz einen Amtshilfeantrag gestellt, den schließlich das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin genehmigte.

„Es ist schön, dass dies nun alles so kurzfristig wieder funktioniert hat“, sagte Limbach vor allem mit Blick auf die Coronavirus-Variante Omikron, von der es mittlerweile auch erste laborbestätigte Fälle im Donnersbergkreis gibt. „Die Soldaten werden hier im Gesundheitsamt in verschiedenen Bereichen eingesetzt – von der Indexermittlung bis zur Nachverfolgung“, erläutert die Referatsleiterin.

„Hervorragende Zusammenarbeit“

„Ich freue mich, dass der Antrag wieder genehmigt worden ist. Schon Ende 2020 und Anfang des vergangenen Jahres hat es sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass die zivilen Stellen und die Bundeswehr eng zusammenarbeiten“, betonte Alexander Groth.

Wie im Vorjahr gehören die abgestellten Soldaten dem in Kastellaun stationierten Bataillon an. „Es sind nicht dieselben Kameraden wie zuletzt, allerdings haben sich zwischenzeitlich auch die Aufgaben etwas geändert, so dass ohnehin eine neue Einarbeitung notwendig ist“, berichtete der Verbindungsoffizier. Anfang 2021 hatten die Soldaten beispielsweise in der Seniorenresidenz in Kirchheimbolanden ausgeholfen, weil dort aufgrund von Infektionen und Quarantänefällen zahlreiche Beschäftigte ausgefallen waren. Die Soldaten hatten das Team im Bereich Hauswirtschaft und bei digitalen Fragen unterstützt.

Info

Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises ist über die Hotline 06352 710-500 erreichbar. Die Servicezeiten sind Montag bis Mittwoch, 8 bis 16 Uhr, Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, und Freitag, 8 bis 14 Uhr.