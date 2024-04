Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Rockenhausener Adient-Werk sollen weitere 125 Stellen gestrichen werden. Ausgerechnet das Vorzeigeprodukt – der Sitzlehneneinsteller Taumel – ist ein Grund für den Abbau. Betriebsrat und IG Metall wollen um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

Keine drei Jahre ist es her, dass die vom Unternehmen selbst so bezeichnete „Restrukturierung“ im Rockenhausener Werk der Firma Adient abgeschlossen worden ist. Ab Herbst 2020 hatte der weltweit größte Hersteller von Autositzen an seinem Nordpfälzer Standort im Zuge von Sparmaßnahmen rund 270 Stellen abgebaut.