Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufsteiger SSV Dreisen hat den ersten Spieltag in der neuen B-Klasse-Saison hinter sich. In einem torreichen Spiel reichte es am Ende nicht zum Sieg, sondern es gab eine 2:5-Niederlage in Imsbach.

Gleich in den ersten Minuten in der B-Klasse lagen sie gegen den SV Imsbach hinten. In der ersten Minute des Spiels konnte Marcel Mehler durch einen Strafstoß das 1:0 erzielen. Bis zur 25. Minute musste Dreisens