Zu einem Schwelbrand in einem Lkw-Container wurde die Feuerwehr am Montagvormittag alarmiert. Auf der A 63, kurz hinter der Anschlussstelle Göllheim in Fahrtrichtung Winnweiler, entdeckte eine Zivilstreife der Polizei den qualmenden Lkw im rollenden Verkehr. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug stoppen, den Anhänger abkoppeln und den Container abladen. Die Feuerwehr Göllheim legte zunächst einen Schaumteppich um den Container und löschte dann den Schwelbrand ab.

Mit einer Wärmebildkamera wurde geprüft, ob die Brandnester letztlich auch gelöscht werden konnten. Vorsorglich wurde auch die Feuerwehr aus Kirchheimbolanden mit ihrem Goßtanklöschfahrzeug hinzugezogen. In dem Container befanden sich sandartige Abfallstoffe. Während der Löscharbeiten war eine Fahrspur der A 63 zeitweise gesperrt. Durch das schnelle Vorgehen entstand kein Sachschaden.