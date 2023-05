Für die Rad-Aktion der evangelischen Kirche am kommenden Wochenende in Teschenmoschel haben sich bereits 100 Personen angemeldet. Die Vorbereitungen für den 24-Stunden-Lauf laufen aktuell auf Hochtouren, berichtet Pfarrer Sebastian Best.

Für Kirchen in die Pedale treten: Das ist wieder am 13. und 14. Mai rund um Teschenmoschel möglich. Nach der Premiere 2022 plant Pfarrer Sebastian Best erneut einen 24-Stunden-Lauf mit dem Fahrrad. Mit „Rad und Tat“ lautet das Motto der Aktion, bei der die Kirchengemeinden „Zur Alten Welt“ und Dielkirchen-Ransweiler Spenden für ihre Kirchen sammeln. Los geht es am Samstag um 14 Uhr am Bürgerhaus. Auf rund 15 Kilometern führt der Weg über Bisterschied, Ransweiler, Schönborn, Dörrmoschel und zurück. Wer nicht aufs Rad steigen möchte, kann sich zu Fuß beim Rundgang um Teschenmoschel beteiligen. Das Ende ist am Sonntag, 14 Uhr.

Zugesagt haben auch Dekan Matthias Schwarz vom Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter sowie die Landräte der Kreise Donnersberg, Kusel, Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Nach dem Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr am Bürgerhaus Teschenmoschel wollen sie eine gemeinsame Runde drehen, kündigt Best an.