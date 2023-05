Zum Abschluss der Saison trat die Kunstradmannschaft des Radfahrer-Vereins Bolanden beim Mörfeldener Pokal an.

Fiona Molter und Lilli Geißler gingen bei den Schülerinnen U11 an den Start. Lilli Geißler konnte mit neuer persönlicher Bestleistung überzeugen und belegte einen beachtlichen elften Platz. Fiona Molter zeigte sich in guter Form und fuhr eine nahezu fehlerfreie Kür, die auch sie mit neuer persönlicher Bestleistung und Platz acht abschloss.

Nach Auftritten der jüngsten Sportlerinnen waren die Schülerinnen U13 mit Klara Schlimmer und Eliana Lenhard an der Reihe. Eliana Lenhard brachte ihre Kür sicher Art aufs Parkett und schloss den Wettkampf mit dem undankbaren vierten Platz ab. Auch sie konnte eine neue Bestleistung für sich verbuchen. Als nächste Sportlerin startete Klara Schlimmer für den RVB. Sie zeigte sich wie schon bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in bestechender Form und sicherte sich mit einem beeindruckenden Auftritt den ersten Platz.

Lickes fährt auf den zweiten Platz

Juliana Butz und Emma Lickes starteten bei den Schülerinnen U15. Juliana Butz startete als erste Fahrerin. Sie fuhr ihre Kür gut aus, bis ein kleiner Patzer sie einige Punkte kostete. Mit Platz fünf war sie dennoch nicht unzufrieden. Emma Lickes kam mit dem RLP-Meistertitel nach Mörfelden und hoffte, an ihre Leistungen anknüpfen zu können. Leider gelang der Übergang zum Lenkersitzsteiger nicht, was sie wertvolle Zeit und Punkte kostete. Danach brachte sie ihre Kür jedoch routiniert zu Ende und sicherte sich den zweiten Platz. Lea Baum war bei den Juniorinnen U19 mit dabei. Mit einer soliden Leistung belegte sie in dem hochkarätigen Starterfeld einen sehr guten siebten Platz.

Mit vielen neuen persönlichen Bestleistungen konnten die Bolandener Sportlerinnen auch in Mörfelden überzeugen und ihre Klasse zeigen. Nun ist erst einmal die offizielle Saison der Bolandener Kunstradfahrer um. Zwar gehen sie bis zum Jahresende vielleicht noch beim einen oder anderen Turnier an den Start, aber das Soll-Programm ist erst einmal geschafft.