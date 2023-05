Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Museums(ver)führer: Wieder sichtbar sein, das ist wichtig für das 1. Rundfunkmuseum Rheinland-Pfalz, das seinen Sitz bisher in Münchweiler an der Alsenz hatte, allerdings schon eine Weile „obdachlos“ ist. In Göllheim hat das Museum eine neue Bleibe gefunden.

Nun gibt es erstmals wieder eine Sonderausstellung der engagierten Sammler. Das 1898 errichtete Uhl’sche Haus in Göllheim ist prädestiniert für eine solche Präsentation,